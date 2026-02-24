Goal.com
Stankovic torna all'Inter? Il giocatore del Bruges chiama i nerazzurri

Il giovane centrocampista dell'Inter sta stupendo tutti con la maglia del Club Brugge, impegnato in Champions: il club italiano potrebbe riportarlo a Milano in estate.

Presto, per le nuove generazioni, lo Stankovic più famoso non sarà Dejan, ex idolo dell'Inter e allenatore da qualche anno. Il figlio Aleksandar, attualmente al club belga del Bruges, sta stupendo tutti e nel corso del 2026 potrebbe tornare alla casa base, ovvero proprio quella nerazzurra. 

Classe 2005, fratello del portiere del Venezia Filipo, Aleksandar Stankovic è uno dei migliori giocatori del Club Brugge, capace di approdare ai playoff di Champions League e giocarsi gli ottavi contro l'Atletico Madrid dopo il 3-3 della partita d'andata. Il centrocampista serbo non usa giri di parole a proposito del proprio futuro: l'Inter è il suo sogno.

Non è chiaro, però, se Marotta & co decideranno di riportarlo subito a Milano nei prossimi mesi o se invece l'Inter deciderà di lasciare ancora il giocatore in Belgio, considerando il contratto fino al 2029 con la squadra belga ma la possibilità di riacquistarlo nel corso del 2026 o nei prossimi anni.

  • "L'INTER SA COME LA PENSO"

    "Tutti conoscono la mia situazione contrattuale, con la clausola di riacquisto" racconta Stankovic a GVA, parlando della possibilità interista di riportarlo a Milano nel 2026 o nel 2027. 

    "Ma onestamente: penso che sia una forma base di rispetto concentrarmi sul Club Brugge finché sono qui. L’Inter sa come la penso e per questo mi lascia tranquillo. La cosa divertente è che non sono io a decidere. Decide l’Inter. Riesco a gestirlo".

    "Sono nato all’Inter, ho fatto tutta la trafila nelle giovanili. È normale che sogni l’Inter da anni. Allo stesso tempo qui sto bene e voglio vincere più trofei possibile. La storia dimostra che qui è possibile".

  • LA STAGIONE DI STANKOVIC

    Stankovic sta dispuntando un'ottima stagione in terra belga, ma si è messo in mostra anche in Champions League con due goal e due assist segnati dalla scorsa estate a questo febbraio.

    In Belgio, il figlio di Dejan è a quattro reti e due passaggi decisivi, per un totale di sette e cinque considerando tutte le competizioni: imprescindibile da mediano o mezz'ala, il ventenne ha fin qui giocato quaranta partite stagionali con il Brugge, scendendo in campo come titolare in Champions per nove gare su nove.

    Insomma, per il Brugge è a dir poco fondamentale: se l'Inter non lo riporterà a Milano tra qualche mese, il club belga sarà entusiasta di poter ancora contare su di lui.

0