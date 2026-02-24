Stankovic torna all'Inter? Il giocatore del Bruges chiama i nerazzurri

Presto, per le nuove generazioni, lo Stankovic più famoso non sarà Dejan, ex idolo dell'Inter e allenatore da qualche anno. Il figlio Aleksandar, attualmente al club belga del Bruges, sta stupendo tutti e nel corso del 2026 potrebbe tornare alla casa base, ovvero proprio quella nerazzurra.
Classe 2005, fratello del portiere del Venezia Filipo, Aleksandar Stankovic è uno dei migliori giocatori del Club Brugge, capace di approdare ai playoff di Champions League e giocarsi gli ottavi contro l'Atletico Madrid dopo il 3-3 della partita d'andata. Il centrocampista serbo non usa giri di parole a proposito del proprio futuro: l'Inter è il suo sogno.
Non è chiaro, però, se Marotta & co decideranno di riportarlo subito a Milano nei prossimi mesi o se invece l'Inter deciderà di lasciare ancora il giocatore in Belgio, considerando il contratto fino al 2029 con la squadra belga ma la possibilità di riacquistarlo nel corso del 2026 o nei prossimi anni.