Stankovic torna all'Inter? Il giocatore del Bruges chiama i nerazzurri

"Tutti conoscono la mia situazione contrattuale, con la clausola di riacquisto" racconta Stankovic a GVA, parlando della possibilità interista di riportarlo a Milano nel 2026 o nel 2027.

"Ma onestamente: penso che sia una forma base di rispetto concentrarmi sul Club Brugge finché sono qui. L’Inter sa come la penso e per questo mi lascia tranquillo. La cosa divertente è che non sono io a decidere. Decide l’Inter. Riesco a gestirlo".

"Sono nato all’Inter, ho fatto tutta la trafila nelle giovanili. È normale che sogni l’Inter da anni. Allo stesso tempo qui sto bene e voglio vincere più trofei possibile. La storia dimostra che qui è possibile".