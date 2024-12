Stankovic incubo di Lukaku: Napoli-Venezia da ricordare per il portiere

SSC Napoli vs Venezia

Straordinaria prova di Stankovic tra i pali del Venezia: vero e proprio incubo dell'ex compagno di squadra Lukaku.

Successo prezioso per il Napoli che, in attesa del recupero di Fiorentina-Inter, chiude la Serie A al primo posto in coabitazione con l'Atalanta a quota 41 punti: merito dell'1-0 rifilato a uno stoico Venezia, salvato a più riprese da Filip Stankovic.

Altra prestazione da sogno per il figlio d'arte, capace di ipnotizzare per due volte niente di meno che Romelu Lukaku, che fino all'ultimo ha provato a bucare la porta del classe 2002.

Stankovic non ha potuto nulla, invece, sul piazzato del nuovo entrato Raspadori, bravo nel realizzare un calcio di rigore in movimento.