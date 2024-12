Napoli-Venezia 1-0, pagelle e tabellino: Raspadori match-winner, super Stankovic, Kvara a intermittenza

SSC Napoli vs Venezia

Raspadori entra e nel finale decide Napoli-Venezia, riportando gli azzurri in vetta con l'Atalanta. Lukaku sbaglia un rigore.

Missione compiuta, ma quanta fatica.

Il Napoli chiude l'anno battendo 1-0 il Venezia, ringraziando un Raspadori tanto discusso quanto decisivo col goal che nel finale - da subentrato - riporta gli azzurri al primo posto a braccetto con l'Atalanta.

Il predominio della squadra di Conte trova nell'organizzazione tattica dei lagunari e in uno Stankovic da impazzire ostacoli durissimi da superare, col portiere di proprietà dell'Inter sugli scudi in particolare quando nel primo tempo dice no a Lukaku (nella ripresa, è giusto sottolinearlo, anche un palo e tanta lotta) dal dischetto parandogli un rigore.

I veneti, che dopo qualche sortita offensiva abbassano il baricentro blindando la propria 16 metri, resistono alle offensive del Napoli tenuti in piedi dal proprio numero uno ma capitolano sulla conclusione da dentro l'area dell'ex Sassuolo, l'uomo della provvidenza che non t'aspetti.

Azzurri di nuovo in testa, Venezia ko ma consapevole che la strada intrapresa per provare a salvarsi è quella giusta.