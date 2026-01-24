Pubblicità
Aleksandar Stankovic Club Brugge
Vittorio Rotondaro

Stankovic continua a brillare col Club Brugge: prima doppietta e tre goal in quattro giorni, l'Inter osserva

Altra partita con goal per Aleksandar Stankovic, trascinatore del Club Brugge nel campionato belga: il tutto con una spettatrice molto interessata come l'Inter.

Altra partita da ricordare per Aleksandar Stankovic, ormai centralissimo all'interno del progetto tecnico del Club Brugge.

Il figlio d'arte sta prendendo sempre più confidenza con il goal, sulle orme di papà Dejan che di marcature se ne intendeva: ora sono tre nel giro di quattro giorni, con tanto di luci dei riflettori più intense sul suo soggiorno belga.

Luci di cui si sta servendo l'Inter per monitorare un possibile cavallo di ritorno, considerato che nell'accordo per la cessione al Club Brugge è contenuta una clausola piuttosto chiara.

  • PRIMA DOPPIETTA

    Stankovic grande protagonista nel 4-3 rifilato dal Club Brugge allo Zulte Waregem: il classe 2005 ha aperto le marcature con una girata mancina volante dall'interno dell'area, per poi siglare la rete del momentaneo 3-2 con l'altro piede, il destro.

    Giocata degna di nota del serbo nato a Milano: controllo col petto su assist di Vanaken e botta vincente per il nuovo vantaggio dei suoi. Questa, peraltro, è la prima doppietta in terra belga dopo i vari sigilli singoli.

  • TRE GOAL IN QUATTRO GIORNI

    Settimana indimenticabile per Stankovic che, martedì sera, aveva trovato la via della rete anche nel largo successo (1-4) sul campo del Kairat Almaty in Champions League.

    Gioia europea assaporata già in estate nel ritorno dei playoff di qualificazione alla fase campionato della massima competizione continentale, nel netto 6-0 rifilato ai Rangers e che sancì l'approdo del Club Brugge tra le fantastiche 36.

  • E L'INTER?

    Facciamo chiarezza: il cartellino di Stankovic è tutto del Club Brugge che, qualche mese fa, ha sborsato 10 milioni di euro per acquistarlo dall'Inter.

    Nerazzurri milanesi che però hanno ottenuto l'inserimento nel contratto di una doppia clausola di riacquisto: la prossima estate potranno riportarlo alla base pagando circa 23 milioni, mentre nel 2027 ne servirebbe qualcuno in più.

    Complice l'incertezza regnante sul futuro di Calhanoglu, continuamente accostato a un trasferimento in Turchia, il ritorno di Stankovic è una pista da monitorare con estrema attenzione: soprattutto adesso che la sua stella sta brillando a ripetizione.

