Stankovic continua a brillare col Club Brugge: prima doppietta e tre goal in quattro giorni, l'Inter osserva

Altra partita da ricordare per Aleksandar Stankovic, ormai centralissimo all'interno del progetto tecnico del Club Brugge.
Il figlio d'arte sta prendendo sempre più confidenza con il goal, sulle orme di papà Dejan che di marcature se ne intendeva: ora sono tre nel giro di quattro giorni, con tanto di luci dei riflettori più intense sul suo soggiorno belga.
Luci di cui si sta servendo l'Inter per monitorare un possibile cavallo di ritorno, considerato che nell'accordo per la cessione al Club Brugge è contenuta una clausola piuttosto chiara.