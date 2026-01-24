Stankovic continua a brillare col Club Brugge: prima doppietta e tre goal in quattro giorni, l'Inter osserva

Facciamo chiarezza: il cartellino di Stankovic è tutto del Club Brugge che, qualche mese fa, ha sborsato 10 milioni di euro per acquistarlo dall'Inter.

Nerazzurri milanesi che però hanno ottenuto l'inserimento nel contratto di una doppia clausola di riacquisto: la prossima estate potranno riportarlo alla base pagando circa 23 milioni, mentre nel 2027 ne servirebbe qualcuno in più.

Complice l'incertezza regnante sul futuro di Calhanoglu, continuamente accostato a un trasferimento in Turchia, il ritorno di Stankovic è una pista da monitorare con estrema attenzione: soprattutto adesso che la sua stella sta brillando a ripetizione.