Stadio Olimpico vuoto anche per Lazio-Atalanta? Tifosi contro società, la protesta continua: i biglietti venduti e il dato sugli spettatori

Nei comunicati diffusi nei giorni scorsi, la tifoseria organizzata ha ribadito toni durissimi, affermando che “in 21 anni di motivi per contestare questa presidenza ce ne sono stati tanti" e denunciando quella che viene definita una "persistente mancanza di rispetto nei confronti di un intero popolo”.

I tifosi accusano Lotito di un atteggiamento “dispotico e arrogante”, accompagnato da toni “minacciosi e livorosi”.

L’obiettivo dichiarato è quello di mostrare all’intero mondo del calcio la propria distanza dalla società, lasciando “solo questo personaggio davanti agli occhi di tutti”.