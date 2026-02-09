Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
SS Lazio v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Stadio Olimpico vuoto anche per Lazio-Atalanta? Tifosi contro società, la protesta continua: i biglietti venduti e il dato sugli spettatori

Curva Nord decisa a disertare anche Lazio-Atalanta: venduti soli 2mila biglietti, spettatori legati alla scelta degli abbonati.

Pubblicità

La sfida di sabato tra Lazio e Atalanta, in programma sabato alle 18:00 allo Stadio Olimpico, rischia di andare in scena ancora una volta davanti a spalti quasi deserti. 

La vendita dei biglietti, aperta da mercoledì, ha portato finora all’acquisto di circa duemila tagliandi, un dato che si somma al precedente precedente del 30 gennaio, quando contro il Genoa si contarono appena quattromila presenze complessive. 

Il clima all’interno dell’impianto dipenderà soprattutto da quanti abbonati (29.918 le tessere sottoscritte in estate) decideranno di seguire la linea della protesta, replicando quanto avvenuto contro i liguri.

  • LA PROTESTA DELLA CURVA NORD

    La frattura tra la Curva Nord e il presidente Claudio Lotito viene ritenuta ormai insanabile. 

    I gruppi organizzati hanno comunicato che anche per Lazio-Atalanta verrà confermato lo sciopero del tifo, con raduno a Ponte Milvio e invito al resto dei sostenitori a non varcare i tornelli dell’Olimpico. 

    Una scelta che riprende quanto già avvenuto nell’ultima gara casalinga contro il Genoa, quando poco più di duemila spettatori assistettero alla vittoria per 3-2 arrivata al 100’ con il rigore di Cataldi.

    • Pubblicità

  • I TIFOSI DELLA LAZIO SCIOPERANO

    Nei comunicati diffusi nei giorni scorsi, la tifoseria organizzata ha ribadito toni durissimi, affermando che “in 21 anni di motivi per contestare questa presidenza ce ne sono stati tanti" e denunciando quella che viene definita una "persistente mancanza di rispetto nei confronti di un intero popolo”. 

    I tifosi accusano Lotito di un atteggiamento “dispotico e arrogante”, accompagnato da toni “minacciosi e livorosi”. 

    L’obiettivo dichiarato è quello di mostrare all’intero mondo del calcio la propria distanza dalla società, lasciando “solo questo personaggio davanti agli occhi di tutti”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L’OLIMPICO VUOTO

    I gruppi organizzati hanno spiegato che la protesta proseguirà a oltranza, con modalità decise di volta in volta in base all’evoluzione degli eventi. 

    Per la gara del 14 febbraio la decisione comunicata è di restare nuovamente a Ponte Milvio, senza accedere agli spalti, invitando tutti i tifosi della Lazio a “un estremo atto d’amore”, proprio a San Valentino, il giorno dedicato agli innamorati. 

    Un gesto che, sottolineano, risulta “faticoso e doloroso”, ma ritenuto necessario per difendere ciò che chiamano il bene comune della piazza biancoceleste.

  • CLIMA SURREALE ALL’OLIMPICO

    Al momento, la proiezione del dato spettatori per Lazio-Atalanta fa pensare a un impianto quasi totalmente vuoto. 

    Un contesto che azzererà di fatto il fattore campo, come già accaduto nel match contro il Genoa e come rischia di ripetersi sabato, con la protesta della tifoseria laziale destinata a pesare ancora sull’atmosfera dell’Olimpico.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0