Stadio Olimpico vuoto anche per Lazio-Atalanta? Tifosi contro società, la protesta continua: i biglietti venduti e il dato sugli spettatori

La sfida di sabato tra Lazio e Atalanta, in programma sabato alle 18:00 allo Stadio Olimpico, rischia di andare in scena ancora una volta davanti a spalti quasi deserti.
La vendita dei biglietti, aperta da mercoledì, ha portato finora all’acquisto di circa duemila tagliandi, un dato che si somma al precedente precedente del 30 gennaio, quando contro il Genoa si contarono appena quattromila presenze complessive.
Il clima all’interno dell’impianto dipenderà soprattutto da quanti abbonati (29.918 le tessere sottoscritte in estate) decideranno di seguire la linea della protesta, replicando quanto avvenuto contro i liguri.