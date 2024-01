Lo stadio del Cagliari si chiamerà Gigi Riva in ricordo del suo più grande fuoriclasse: una decisione nata nel 2023

Giulini, presidente del Cagliari ha voluto confermare come lo stadio rossoblù verrà intitolato a Riva, scomparso il 22 gennaio all'età di 79 anni.

"A Gigi dedicheremo lo stadio, ma soprattutto lo sforzo costante di ognuno di noi per rendere ancora più gloriosa la maglia del Cagliari, come ha fatto lui da giocatore, da dirigente, da bandiera che non si ammainerà mai".

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ricorda nel girono del dolore come lo stadio rossoblù sarà intitolato alla sua più grande leggenda, scomparsa all'improvviso il 22 gennaio 2024. Riva scompare all'età di 79 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi sardi, italiani e non solo.

Attualmente il Cagliari gioca all'Unipol Domus, situato a pochi metri dal vecchio Sant'Elia, ma in futuro è previsto un nuovo impianto: sarà questo, una volta nato, a portare il ricordo di Gigi Riva. Non si tratta comunque di una scelta dovuta alla morte del mito, considerando come questa già da inizio 2023 fosse prevista. Non è comunque da escludere che nei prossimi mesi al fianco del nome Unipol Domus l'impianto cominci ad essere chiamato con il nome del mito rossoblù.