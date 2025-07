Lo stadio dell'Atalanta non si chiama più Gewiss Stadium: partnership scaduta, l'impianto cambia nome

L'accordo con Gewiss per i naming rights non è stato rinnovato: l'impianto bergamasco avrà ora una nuova denominazione.

A partire dalla prossima stagione, la prima dopo quasi un decennio senza Gian Piero Gasperini in panchina, l'Atalanta non giocherà più al Gewiss Stadium: potrebbe sembrare una bomba, ma in realtà non lo è.

Niente paura: la Dea non si trasferirà altrove. La questione è in realtà piuttosto semplice e riguarda gli accordi commerciali con Gewiss per i naming rights dell'impianto bergamasco. Accordi che, come riportato da BergamoNews, sono scaduti recentemente senza essere rinnovati.

Nel 2025/2026 e poi per le stagioni successive, dunque, l'ex Atleti Azzurri d'Italia avrà una denominazione. In attesa di capire quale partnership per i diritti sul nome dello stadio stipulerà la dirigenza atalantina.