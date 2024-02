Francia, il terrificante giovedì europeo delle squadre di Ligue 1: tre eliminate su quattro

Solo il Marsiglia tra le squadre di Ligue 1 passa il turno nei match del 22 febbraio. Fuori dai giochi Tolosa, Rennes e Lens.

La resa dei conti pre-ottavi di Europa e Conference League è stata decisamente negativa per le squadre francesi. Da movimento con zero eliminazioni nella fase a gironi dei tre tornei, la Ligue 1 deve guardare in faccia alla realtà di un giovedì in cui tutto, o quasi, si è sgretolato.

Delle quattro squadre impegnate nei playoff di Conference ed Europa League, infatti, solo il Marsiglia è riuscita a passare agli ottavi di finale. Un colpo durissimo per la Ligue 1, che prima del 22 febbraio era tra le migliori squadre del ranking UEFA nell'annata 2023/2024.

Anche dopo tale nefausto doppio turno la Francia rimane in sella per un posto in più nella prossima Champions (derivante dai primi due piazzamenti nel ranking stagionale), ma ora il punteggio stagionale dovrà essere diviso per sei team come da regolamento, nonostante le eliminate e un avanzamento di punti che per forza di cosa calerà da marzo in avanti.