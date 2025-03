Il 18enne aveva ricevuto un cartellino rosso diretto per aver sputato contro un avversario: "Questo episodio non mi definisce come persona".

Grave episodio nella Primera Federacion, ovvero la terza divisione del campionato spagnolo. L'attaccante Omar Janneh dell'Atletico Madrid B, nel corso del match poi vinto per 2-1 contro il Real Murcia, ha perso la testa, sputando contro un avversario a terra. Il giovane 18enne, che ha ricevuto un cartellino rosso diretto, ha poi chiesto scusa con un messaggio sul suo profilo Instagram: "È un atto che ripudio, non mi riconosco riguardando le immagini". L'articolo prosegue qui sotto