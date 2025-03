Sprint Race F1, gli orari su TV8: quando si può rivedere la gara sabato pomeriggio

Nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 si corre la sprint race in Cina. Per rivedere l'evento in replica su TV8 serve aspettare il pomeriggio.

Lewis Hamilton davanti a tutti per la Sprint Race F1 del Gran Premio di Cina. Il nuovo pilota della Ferrari meglio di Verstappen e Piastri a Shanghai, con l'evento nel circuito asiatico che andrà in scena nella nottata italiana tra venerdì 21 e sabato 22 marzo.

Se lo Sprint Race è visibile in diretta tv e streaming in Italia alle ore 4:00 del mattino, l'evento su TV8 in replica sarà visibile nel pomeriggio di sabato. Domenica, invece, è previsto il live della gara, con la differita nel pomeriggio.

A poche ore dalla sprint race di sabato, i piloti scenderanno in pista per le qualifiche in vista della gara nel circuito di Shanghai, quando si correrà per il secondo Gran Premio di F1 stagionale.