Sporting-Atalanta 1-1, cronaca, tabellino e voti: Scamacca vale il pari a Lisbona, tre pali fermano Gasperini

Tre legni colpiti tra primo e secondo tempo frenano l'Atalanta in quel di Lisbona. Dopo il pari contro lo Sporting si deciderà tutto a Bergamo.

L'Atalanta non espugna Lisbona come accaduto nella fase a gironi, ma strappa comunque un buon pareggio contro lo Sportung in vista del ritorno a Bergamo il prossimo giovedì: finisce 1-1 l'andata degli ottavi di Europa League per il team Gasperini. Grande sfortuna però per gli ospiti, con ben tre legni colpiti: Scamacca, Holm e Lookman hanno visto le proprie conclusioni ingrangersi sul montante.

Reduce dalle sconfitte contro Inter e Bologna, in un calendario pregno e sempre più difficile, l'Atalanta ha risposto con Scamacca alla rete del vantaggio casalingo firmato da Paulinho. Il team nerazzurro ha tenuto bene il campo riuscendo a trovare già nella prima frazione il goal dell'1-1, alla fine risultato finale al José Alvalade di Lisbona.

Con Koopmeiners e Pasalic in panchina in vista della partita dello Stadium contro la Juventus del 28esimo turno, Gasperini ha scelto il già citato Scamacca con Miranchuk e Lookman, ottenendo buone risposte dall'attaccante italiano alla prima titolarità dopo diverso tempo.