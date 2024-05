Spinazzola lascia la Roma: sarà libero a zero da luglio

Il laterale giallorosso dice addio dopo cinque anni dal suo arrivo: andrà via alla scadenza del contratto.

Occorre aspettare l'ufficialità, ma quella disputata contro il Bayer Leverkusen, e conclusa anzitempo per un infortunio, rimarrà verosimilmente l'ultima partita di Leonardo Spinazzola con la maglia della Roma.

Sì, perché in effetti Daniele De Rossi aveva parlato di quei giocatori che, contro l'Empoli, avrebbero salutato i giallorossi: e di quelli che non avrebbero potuto per cause di forza maggiore.

Ecco, Spinazzola rientra tra questi. Infortunato, ha giocato la sua ultima gara a inizio maggio e lascerà la Roma al termine della stagione.