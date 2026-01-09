Spinazzola insostituibile: senza di lui a sinistra il Napoli non graffia

A sinistra, dunque, al momento in casa Napoli 'no Spinazzola, no party'. In quella porzione di campo le alternative non garantiscono lo stesso arsenale offerto da Leo, autore fin qui di 2 goal e 4 assist in 21 presenze. L'ultima conferma la si è avuta sia all'Olimpico, con la rete del momentaneo 0-1, che nella ripresa del match col Verona, quando Conte lo ha inserito e lui ha ricambiato fornendo la scossa agli azzurri utile a confezionare la rimonta.