Spezia-Cremonese 0-0, 1-1 o 2-2, chi va in Serie A e cosa succede col pareggio: goal in trasferta, supplementari e rigori, il regolamento

Dopo lo 0-0 dell'andata, Spezia e Cremonese si giocano la promozione al Picco: ma chi salirebbe in Serie A in caso di nuovo pareggio?

Tutto è pronto per conoscere la ventesima squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie A. Spezia o Cremonese: da qui uscirà il nome della terza e ultima promossa dalla Serie B alla massima categoria italiana.

Le due squadre si ritrovano una di fronte all'altra pochi giorni dopo aver disputato la gara d'andata allo Zini di Cremona: si gioca questa sera al Picco di La Spezia, con calcio d'inizio alle ore 20.30.

L'andata si è conclusa sul punteggio di 0-0. Il che significa che tutto è perfettamente in bilico, e che entrambe le squadre possono concretamente sognare di fare il grande passo tornando in Serie A a distanza di due anni.

Lo Spezia verrebbe promosso in caso di vittoria e lo stesso dicasi per la Cremonese. Ma cosa accadrebbe in caso di nuovo pareggio? I goal in trasferta valgono doppio? Ci sono i supplementari e i rigori? Cosa dice il regolamento della Serie B per quanto riguarda i playoff.