Spezia-Catanzaro dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Spezia-Catanzaro ritorno delle semifinali dei Playoff di Serie B: formazioni canale tv e dove vedere la partita in diretta streaming.

Lo Spezia intravede la finale dei Playoff di Serie B.

I liguri, grazie al 2-0 con cui hanno espugnato Catanzaro all'andata, nel match valido per il ritorno delle semifinali possono vantare un notevole vantaggio in chiave qualificazione: ai calabresi, infatti, per ribaltare scenari e pronostici occorrerà battere la formazione di D'Angelo con 3 goal di scarto. Non sono previsti supplementari né rigori e, in caso di parità dopo i 180 minuti, a passare è la squadra meglio classificata in campionato (ossia gli Aquilotti, terzi, rispetto ai giallorossi sesti). La vincente contenderà la promozione in A a Cremonese o Juve Stabia.

Tutto su Spezia-Catanzaro: canale tv, formazioni e dove vedere la partita in streaming.