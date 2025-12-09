Spalletti sta sbagliando con Yildiz? Pulisic è il giocatore più decisivo della Serie A? L'Inter può ambire alla Champions League? Il 3X3 di GOAL

Stefano Silvestri - Intendiamoci: che un allenatore chieda di più a un calciatore, specialmente un calciatore di alto livello, è assolutamente normale. Così come, a prima vista, potrebbero anche essere considerate normali le dichiarazioni di Luciano Spalletti su Kenan Yildiz al termine della gara persa dalla Juventus a Napoli. Solo che in questo caso si fa fatica a capire il senso di tutto ciò che è accaduto. Quel “non ha fatto male, ma in certi momenti deve dare di più come tutta la squadra” appare piuttosto surreale non tanto se legato alla visione della prestazione del turco domenica sera, che rimane soggettiva, quanto in un contesto più generale.

Parlare così di Yildiz, al netto di una critica che comunque non è stata esagerata, significa puntare palesemente il mirino delle parole nella direzione sbagliata. Come se Spalletti volesse liberarsi delle proprie responsabilità, che ci sono e sono evidenti. Dalla gestione Tudor alla sua è cambiato poco, se non quasi nulla. Una vittoria di qua, un passo falso di là, il gioco che continua a latitare, una produzione offensiva che a Napoli è stata risibile, e non inganni la sconfitta di misura: la squadra di Conte avrebbe potuto vincere ben più largamente. E poi perché l’ex ct insiste con la difesa a tre? L’emergenza difensiva non può essere l’unica spiegazione. La Juve è molle in campo, confusionaria nelle alte sfere societarie, lontano ricordo della Signora che fu. I problemi sono ovunque, la classifica urla già un -7 dalle prime. E Spalletti parla di Yildiz, l’unico a tenere acceso un barlume di luce al Maradona?

Il 10 bianconero ha giocato in un ruolo che non può sentire suo, ha tenuto in partita la Juventus segnando il momentaneo pareggio, si è dato da fare. Può dare di più? Forse sì, come tutti. Ma Spalletti non ha fatto la cosa più saggia di questo mondo andando a sbandierarlo in conferenza. Sembra quasi che il tecnico bianconero si sia scaricato una parte di colpa, e se lo ha fatto lo ha fatto nei confronti del giocatore più sbagliato possibile. Proprio ora che Yildiz, dopo un periodo di appannamento e stanchezza, si è nuovamente caricato sulle spalle l’incostante e spesso malinconica Juve versione 2025/2026.