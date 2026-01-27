Spalletti risponde a Conte sui social e pubblica il video dell'intervista dopo Juventus-Napoli: "Avevamo di fronte i migliori, i campioni d'Italia"

Non si è fatta attendere la replica di Luciano Spalletti dopo le accuse di Antonio Conte.
L'allenatore della Juventus non ha aspettato la conferenza della vigilia di Champions League per rispondere al collega che gli aveva chiesto "rispetto" e lo ha invitato a "stare più attendo quando parla".
Spalletti ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram il video integrale dell'intervista rilasciata dopo Juventus-Napoli domenica sera.
E nel video in questione non si sente la parola "ex" accanto a campioni d'Italia. Termine che aveva fatto arrabbiare Conte e riportata all'allenatore del Napoli da un giornalista.