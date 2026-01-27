Goal.com
FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Lelio Donato

Spalletti risponde a Conte sui social e pubblica il video dell'intervista dopo Juventus-Napoli: "Avevamo di fronte i migliori, i campioni d'Italia"

L'allenatore bianconero ha pubblicato il video integrale dell'intervista dopo Juventus-Napoli replicando, di fatto, alle parole di Antonio Conte. Spalletti definisce gli azzurri "i migliori" oltre che i "campioni d'Italia". Non c'è la parola ex.

Non si è fatta attendere la replica di Luciano Spalletti dopo le accuse di Antonio Conte.

L'allenatore della Juventus non ha aspettato la conferenza della vigilia di Champions League per rispondere al collega che gli aveva chiesto "rispetto" e lo ha invitato a "stare più attendo quando parla".

Spalletti ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram il video integrale dell'intervista rilasciata dopo Juventus-Napoli domenica sera.

E nel video in questione non si sente la parola "ex" accanto a campioni d'Italia. Termine che aveva fatto arrabbiare Conte e riportata all'allenatore del Napoli da un giornalista.

  • LA REPLICA DI SPALLETTI A CONTE

    Nel video pubblicato sul proprio account Instagram, Spalletti ai microfoni di 'Rai Sport' dichiara: "Stasera si sono prese delle cose perché davanti avevamo il meglio di tutti. I campioni d'Italia. Farlo con loro probabilmente ha più valore".
  • LA RABBIA DI CONTE

    Il video pubblicato da Spalletti martedì pomeriggio sembra una chiara risposta alle accuse di Conte.

    Durante la conferenza della vigilia di Napoli-Chelsea, infatti, il tecnico salentino si era scagliato contro Spalletti accusandolo di scarso rispetto nei confronti della sua squadra.

    "Spalletti ha definito il Napoli la squadra ex campione d'Italia? Se ha detto una cosa del genere non è stata una frase felice.. è stata una frase infelice, noi abbiamo ancora lo Scudetto sul petto e bisogna portare rispetto. Io non mi sarei mai permesso di dire una cosa del genere verso un'altra squadra. 

    Lo sento ora e mi dispiace perché Luciano Spallettiè un bravo allenatore, ma deve stare un po' più attento quando parla. 

    Non può dirlo perché mancano ancora 16 partite, poi se ci ha visto così male... Ci ha tolto già lo Scudetto, dispiace perché abbiamo fatto tanto per cucirlo e serve rispetto, in bocca al lupo a lui!".

  • "MA DI COSA PARLIAMO"

    Intervistato da 'Sky Sport' prima di Monaco-Juventus, Spalletti ha preferito non aggiungere altro sulle parole di Conte.

    "Se questi sono temi da Champions... Il mio video su Instagram? Ma di cosa parliamo dai..." ha dichiarato l'allenatore bianconero.

