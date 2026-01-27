Spalletti risponde a Conte sui social e pubblica il video dell'intervista dopo Juventus-Napoli: "Avevamo di fronte i migliori, i campioni d'Italia"

Il video pubblicato da Spalletti martedì pomeriggio sembra una chiara risposta alle accuse di Conte.

Durante la conferenza della vigilia di Napoli-Chelsea, infatti, il tecnico salentino si era scagliato contro Spalletti accusandolo di scarso rispetto nei confronti della sua squadra.

"Spalletti ha definito il Napoli la squadra ex campione d'Italia? Se ha detto una cosa del genere non è stata una frase felice.. è stata una frase infelice, noi abbiamo ancora lo Scudetto sul petto e bisogna portare rispetto. Io non mi sarei mai permesso di dire una cosa del genere verso un'altra squadra.

Lo sento ora e mi dispiace perché Luciano Spallettiè un bravo allenatore, ma deve stare un po' più attento quando parla.

Non può dirlo perché mancano ancora 16 partite, poi se ci ha visto così male... Ci ha tolto già lo Scudetto, dispiace perché abbiamo fatto tanto per cucirlo e serve rispetto, in bocca al lupo a lui!".