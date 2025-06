Spalletti rischia l'esonero? La situazione dopo Norvegia-Italia e l'incontro con Gravina

Il ct ha incontrato il presidente, che gli ha intimato di pensare solo alla Moldavia. Ma in caso di nuovo flop lunedì la pressione diverrebbe totale.

Luciano Spalletti aveva vissuto un momento così complicato solo una volta, prima di oggi, da quando siede sulla panchina dell'Italia: dopo la sconfitta azzurra contro la Svizzera a Euro 2024, il ko che segnava la mesta uscita dalla competizione.

Venerdì sera l'Italia non è stata eliminata da nulla, ma con lo 0-3 rimediato in Norvegia ha toccato se possibile un punto ancora più basso. Anche perché il primo posto nel girone I, e la conseguente qualificazione diretta ai prossimi Mondiali, sembrano essere già compromessi per l'ennesima volta con diversi mesi d'anticipo.

Cosa succederà ora a Spalletti? Il suo posto di lavoro come commissario tecnico della Nazionale è a rischio dopo la batosta in terra norvegese, dopo la conferma arrivata un anno fa all'indomani dell'eliminazione dagli Europei?

La situazione sulla panchina dell'Italia e cosa succederà ora, senza dimenticare che lunedì Donnarumma e compagni scenderanno nuovamente in campo contro la Moldavia.