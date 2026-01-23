Spalletti non parlerà alla vigilia di Juventus-Napoli: annullata la sua conferenza stampa

Una partita di altissima classifica, ma anche una sfida che ha da sempre un sapore speciale.
Juventus e Napoli si affrontano nel ventiduesimo turno di Serie A, sapendo che quella che andrà in scena allo Stadium sarà una gara dalla posta in palio altissima.
La compagine bianconera cercherà il riscatto dopo la sconfitta patita a Cagliari che l’ha fatta scendere al quinto posto in classifica, mentre i campioni d’Italia proveranno ad allungare la loro striscia positiva con l’obiettivo di non perdere la scia della capolista Inter.
Una partita, dunque, che può rappresentare un vero e proprio bivio per le due squadre e che, nonostante la sua importanza, non sarà presentata né da Luciano Spalletti né da Antonio Conte.