Spalletti non parlerà alla vigilia di Juventus-Napoli: annullata la sua conferenza stampa

Luciano Spalletti non presenterà la sfida di campionato che vedrà la Juventus opposta al Napoli: conferenza stampa annullata dopo che era stata organizzata.

Una partita di altissima classifica, ma anche una sfida che ha da sempre un sapore speciale.

Juventus e Napoli si affrontano nel ventiduesimo turno di Serie A, sapendo che quella che andrà in scena allo Stadium sarà una gara dalla posta in palio altissima.

La compagine bianconera cercherà il riscatto dopo la sconfitta patita a Cagliari che l’ha fatta scendere al quinto posto in classifica, mentre i campioni d’Italia proveranno ad allungare la loro striscia positiva con l’obiettivo di non perdere la scia della capolista Inter.

Una partita, dunque, che può rappresentare un vero e proprio bivio per le due squadre e che, nonostante la sua importanza, non sarà presentata né da Luciano Spalletti né da Antonio Conte.

    ANNULLATA LA CONFERENZA DI SPALLETTI

    Luciano Spalletti non parlerà alla vigilia di Juventus-Napoli.

    Una decisione che è stata presa nella giornata di venerdì e dopo che l’orario della conferenza stampa del sabato era già stato annunciato.

    La stessa conferenza è stata dunque di fatto annullata.

  • AVREBBE DOVUTO PARLARE SABATO

    Il consueto incontro con i giornalisti era stato già organizzato.

    Spalletti, infatti, avrebbe dovuto parlare nella conferenza stampa di presentazione del match sabato 24 gennaio, ovvero alla vigilia della sfida.

    La conferenza stampa avrebbe dovuto avere inizio alle 16.00.

    NON PARLA NEMMENO CONTE

    Quella presa in casa Juventus è stata una decisione evidentemente maturata nel corso delle ultime ore.

    Spalletti, uno dei grandi ex della gara, non parlerà così come non lo farà nemmeno Antonio Conte (altro grande ex), la cui conferenza stampa non era invece stata organizzata.

    Una scelta, quella del club bianconero e dello stesso Spalletti che, secondo quanto riportato da 'Tuttosport', potrebbe essere legata proprio alla decisione di Conte di non presentare la partita.

  • NON SI TRATTA DI UNA PRIMA VOLTA

    Non è la prima volta che Spalletti decide di non presentare una sfida in conferenza stampa a causa dei tanti impegni ravvicinati.

    Era già accaduto in passato e, come è noto, nel corso della settimana la squadra bianconera ha affrontato il Benfica in un match della “Fase Campionato” di Champions League.

    La particolarità, in questo caso, è rappresentata dal fatto che comunque Spalletti aveva sempre parlato prima di un big match e che, inoltre, data e orario della conferenza erano stati già annunciati.

