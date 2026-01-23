Spalletti non parlerà alla vigilia di Juventus-Napoli: annullata la sua conferenza stampa

Non è la prima volta che Spalletti decide di non presentare una sfida in conferenza stampa a causa dei tanti impegni ravvicinati.

Era già accaduto in passato e, come è noto, nel corso della settimana la squadra bianconera ha affrontato il Benfica in un match della “Fase Campionato” di Champions League.

La particolarità, in questo caso, è rappresentata dal fatto che comunque Spalletti aveva sempre parlato prima di un big match e che, inoltre, data e orario della conferenza erano stati già annunciati.