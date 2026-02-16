Spalletti pensa a McKennie centravanti al posto di David in Galatasaray-Juventus: "Può essere una soluzione: fin qui ha dimostrato di saperlo fare"

In conferenza stampa, il tecnico non ha chiuso alla possibilità:



"McKennie centravanti? Potrebbe essere, perché quando l’ho detto ero convinto. Nelle sue dimostrazioni l’ha già fatto vedere più volte. Quando è dentro l’area di rigore è quello che finalizza di testa, che si fa trovare pronto sulle respinte perché quando un compagno calcia corre sempre verso la porta. È un calciatore che ha personalità per giocare con le spalle alla porta, perché c’è la cultura dell’avversario che lo marca stretto alle spalle. Sa ribaltare l’azione in poco tempo perché è veloce oltre ad essere tecnico. Ha fatto goal girandosi nello stretto, ha fatto vedere di tutto. Noi gli abbiamo creato tutti i problemi possibile, perché lo facciamo passare da terzino ad ala, gli facciamo attraversare il campo in un attimo. Sarebbe opportuno creargli uno spazio vicino all’area di rigore avversaria, dove può finalizzare e dare una mano a tutti, perché la sua generosità è qualcosa da portare come esempio."