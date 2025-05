Spalletti torna su Italia-Svizzera e l'eliminazione: "I giocatori dell'Inter avevano staccato la spina"

Il ct dell'Italia sull'eliminazione ad Euro 2024: "Quella figuraccia orribile fece diventare orribile tutto il nostro Europeo".

Luciano Spalletti nella sua autobiografia tra i tanti temi trattati si è soffermato sull'esperienza dell'Italia ad Euro 2024, competizione da cui gli azzurri non ne sono usciti bene, così come l'allenatore.

L'Italia fu eliminata agli ottavi dalla Svizzera perdendo 2-0 dopo una prestazione pessima dell'intera squadra. Eliminazione che non sorprese in assoluto ma che confermò le difficoltà della Nazionale in Germania.

Il commissario tecnico si è preso le responsabilità per quanto successo ma ha provato anche a spiegare quali siano i motivi che hanno portato a quel risultato. E tra questi ha fatto riferimento anche al blocco dell'Inter presente nella rosa.

Di seguito le parole di Spalletti nel suo libro.