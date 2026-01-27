Spalletti in conferenza alla vigilia di Monaco-Juventus: "Openda titolare, Koopmeiners a centrocampo"

In conferenza stampa, al fianco dell'allenatore bianconero, è intervenuto anche Teun Koopmeiners:

"Mi sento bene, voglio spingere domani con tutti i giocatori, è una partita molto importante per noi, per i punti e per il morale: vedremo se saremo in top 8 o ai playoff. Mi sento bene e sono tranquillo, con il mister ho giocato tanto, forse meno nelle ultime gare. Sono contento del mio ruolo, ne ho parlato molto con lui. Ho giocato anche in Olanda come difensore centrale, è importante dare una mano domani alla squadra. Ogni allenamento e ogni partita sono per me un segnale che posso dare al mister che possa aiutare la squadra, questo per ogni giocatore".

Sul mercato: "Sono molto contento alla Juventus, non ho mai pensato di andare via e la Juve non mi ha mai detto di dover andare via. Sono troppo felice di essere qui, è il sogno di ogni giocatore essere qui e io voglio fare ancora di più. Posso dire che do ogni giorno il 100% per aiutare la squadra, penso solo alla Juventus. Manca il goal? Il primo obiettivo è che la Juve vinca".

