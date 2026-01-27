Spalletti in conferenza alla vigilia di Monaco-Juventus: "Openda titolare, Koopmeiners a centrocampo"

Luciano Spalletti, prima della tradizionale conferenza stampa, ha parlato ai microfoni di Sky:
"Giocare con la qualificazione già in tasca? Non c'è situazione migliore di questa per dimostrare. Non abbiamo l'assillo della qualificazione, si gioca senza la tensione del risultato e si può fare vedere a che livello siamo e cosa possiamo esprimere quando siamo liberi mentalmente".
Sul Monaco: "Loro ci verranno addosso per vincerla e per non tenere in bilico la qualificazione e rischiare di andare fuori. Anche noi si va a giocare per vincere per aspirare a qualcosa di più contro una squadra fortissima con individualità top. Bisognerà essere più squadra di loro. Loro hanno in qualche giocatore qualità super, dobbiamo tenere palla perché loro hanno fisicità, forza e corsa e se facciamo una gara di sbattimento ci può venire contro".
Spalletti ha annunciato qualche rotazione a livello di formazione: "Cambieremo qualche calciatore perché abbiamo giocato due giorni fa e giocheremo tra altri due giorni. Possiamo dare ciò che meritano a quelli che tutti i giorni pedalano. Questo è il segno che si fanno allenamenti seri anche da parte di chi ha giocato di meno. Bremer e Koopmeiners? Koop giocherà a centrocampo, Bremer devo valutare, così come Gatti visto che non ha 100 minuti nelle gambe. Possibile staffetta tra loro due".
Infine la risposta a Conte: "Se questi sono temi da Champions... Il mio video su Instagram? Ma di cosa parliamo dai..."