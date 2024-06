Spalletti non molla, Fagioli è una scelta forte: "Scelgo uno riposato e non ci va bene. Lui si è sempre allenato"

Fagioli e Spalletti intervengono in conferenza dopo le polemiche sulla convocazione del giocatore bianconero: "Sto bene dal punto di vista mentale".

In mezzo alle news su una difesa che perde pezzi importanti, visti i forfait di Acerbi e Scalvini, l'Italia di Spalletti sta facendo parlare di sè in vista di Euro 2024 per la convocazione di Nicolò Fagioli, inserito tra i trenta giocatori attualmente in fase di valutazione per la definita lista dei 26.

Squalificato per il noto caso scommesse, Fagioli è tornato in campo con la Juventus per le gare finali della Serie A, conquistando anche la chiamata a sorpresa di Spalletti. Il ct si fida del centrocampista bianconero, certo che possa essere un ottimo rinforzo per la sua Italia in terra tedesca.

Mentre le polemiche infuriano sul web, Spalletti ha voluto dire la sua ancora una volta sulla convocazione di Fagioli, giudicata 'scelta tecnica', estranea a tutto quanto successo nel corso del 2023.