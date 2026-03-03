Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Di Gregorio PerinGetty Images
Nino Caracciolo

La Juventus e il dilemma portiere: chi gioca tra Di Gregorio e Perin e i nomi per il futuro

In casa Juventus torna il dubbio legato al portiere titolare: contro il Pisa è ancora ballottaggio tra Di Gregorio e Perin. E in estate potrebbe esserci una rivoluzione.

Pubblicità

Un dilemma ancora da sciogliere e che molto probabilmente durerà fino al termine del campionato. Chi è il portiere titolare della Juventus tra Michele Di Gregorio e Mattia Perin? 

La sensazione è che i due portieri partano quasi alla pari, con Luciano Spalletti chiamato a rimescolare le carte anche a seconda del momento e dello stato di forma dei due.

Quasi certamente, però, in estate gli scenari cambieranno: tra le priorità del mercato della Juventus infatti potrebbe esserci quella di acquistare un nuovo portiere titolare.

  • DI GREGORIO PRIMA SCELTA

    Nelle gerarchie di inizio stagione, con Tudor prima e Spalletti dopo, il portiere titolare della Juventus è sempre stato Di Gregorio. L’ex Monza però ha commesso qualche errore di troppo nell’ultimo periodo, per ultimi quelli contro Inter e Como, e l’allenatore bianconero ha deciso di farlo rifiatare nelle ultime due uscite.

    • Pubblicità

  • PERIN TITOLARE NELLE ULTIME DUE

    Contro il Galatasaray in Champions League e contro la Roma in campionato, ultime due gare giocate dalla Juventus, il portiere titolare è stato Perin. Che però non è stato esente da critiche, specialmente in occasione del goal del vantaggio giallorosso siglato da Wesley e del contropiede del 3-1 di Malen, in cui l'ex genoano si è tuffato in maniera strana aprendo di fatto la porta all'avversario.

    Perin era inoltre reduce dalla triste notte contro il Galatasaray, che ha segnato l'eliminazione della Juventus dalla Champions League. E qualche critica l'aveva ricevuta pure lì per essersi fatto passare tra le gambe un pallone calciato in maniera non irresistibile da Osimhen.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CHI GIOCA TRA DI GREGORIO E PERIN CONTRO IL PISA?

    La Juventus tornerà nuovamente in campo sabato prossimo contro il Pisa, un match da non fallire per rimanere aggrappati alla corsa al quarto posto. Ma chi giocherà titolare? La sensazione è al momento è che Di Gregorio sia leggermente avanti rispetto a Perin, con l’ex Monza che potrebbe così tornare trai pali dal primo minuto.

    "Di Gregorio? Perfettamente in linea coi compagni, non ha alcuna responsabilità in più rispetto a loro - lo aveva difeso Spalletti dopo Juventus-Como - Commette un errore così come è stato commesso nel retropassaggio con superficialità. Poteva far meglio, ma potevamo anche difendere e non perdere il pallone: le colpe si suddividono sempre".

  • I NOMI PER L’ESTATE

    In estate ci potrebbe essere una vera e propria rivoluzione nel reparto portieri bianconero: uno tra Perin e Di Gregorio molto probabilmente lascerà la Juventus, ma non è da escludere che entrambi possano salutare

    La società bianconera intanto sta sondando il mercato e sono diversi i nomi sul taccuino, con Vicario del Tottenham e Carnesecchi dell’Atalanta come profili valutati per una maglia da titolare. Juve che segue con attenzione anche altri portieri per il ruolo di vice: tra loro anche Falcone, Montipò e Provedel.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Pisa crest
Pisa
PIS
0