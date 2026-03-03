La Juventus e il dilemma portiere: chi gioca tra Di Gregorio e Perin e i nomi per il futuro

Contro il Galatasaray in Champions League e contro la Roma in campionato, ultime due gare giocate dalla Juventus, il portiere titolare è stato Perin. Che però non è stato esente da critiche, specialmente in occasione del goal del vantaggio giallorosso siglato da Wesley e del contropiede del 3-1 di Malen, in cui l'ex genoano si è tuffato in maniera strana aprendo di fatto la porta all'avversario.

Perin era inoltre reduce dalla triste notte contro il Galatasaray, che ha segnato l'eliminazione della Juventus dalla Champions League. E qualche critica l'aveva ricevuta pure lì per essersi fatto passare tra le gambe un pallone calciato in maniera non irresistibile da Osimhen.