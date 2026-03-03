La Juventus e il dilemma portiere: chi gioca tra Di Gregorio e Perin e i nomi per il futuro

Un dilemma ancora da sciogliere e che molto probabilmente durerà fino al termine del campionato. Chi è il portiere titolare della Juventus tra Michele Di Gregorio e Mattia Perin?
La sensazione è che i due portieri partano quasi alla pari, con Luciano Spalletti chiamato a rimescolare le carte anche a seconda del momento e dello stato di forma dei due.
Quasi certamente, però, in estate gli scenari cambieranno: tra le priorità del mercato della Juventus infatti potrebbe esserci quella di acquistare un nuovo portiere titolare.