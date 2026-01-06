Spalletti dopo Sassuolo-Juventus: "La squadra ha fatto scudo per David. Quando si veste questa maglia bisogna andare oltre"

Dopo il goal di Jonathan David, che ha chiuso il match, la squadra e Spalletti sono andati ad esultare con lo stesso attaccante:

"C’era una presa di posizione da parte di tutti. Quando sei dentro è diverso che vederlo da fuori. Quando ti arrivano tutte quelle offese lì mi sarei sorpreso se la squadra non avesse fatto scudo. Lui ha fatto una grande prestazione ed era il momento di fargli sentire gli amici che ha dentro lo spogliatoio"

David aveva sbagliato il rigore del vantaggio contro il Lecce, tirando un penalty decisamente deludente che aveva portat media e tifosi ad attaccarlo duramente.