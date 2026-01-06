Spalletti dopo Sassuolo-Juventus: "La squadra ha fatto scudo per David. Quando si veste questa maglia bisogna andare oltre"

Il passo falso di sabato sera contro il Lecce appartiene già al passato: la Juventus batte fuori casa il Sassuolo e torna a macinare punti nella corsa a un posto nella prossima Champions League.
Decisamente più sereno, di conseguenza, il post partita di Luciano Spalletti rispetto a quanto accaduto qualche giorno fa, quando l'argomento principale era stato il rigore sbagliato da David - questa sera molto positivo - contro i salentini.
Ecco dunque le parole di Spalletti, intervenuto davanti alle telecamere di DAZN dopo il 90' della gara del Mapei Stadium.