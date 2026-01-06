Pubblicità
Spalletti dopo Sassuolo-Juventus: "La squadra ha fatto scudo per David. Quando si veste questa maglia bisogna andare oltre"

Le parole del tecnico bianconero dopo la vittoria del Mapei Stadium: "Quello che ha fatto la differenza è stato comandare il gioco, ma dobbiamo ancora migliorare e in fretta".

Il passo falso di sabato sera contro il Lecce appartiene già al passato: la Juventus batte fuori casa il Sassuolo e torna a macinare punti nella corsa a un posto nella prossima Champions League.

Decisamente più sereno, di conseguenza, il post partita di Luciano Spalletti rispetto a quanto accaduto qualche giorno fa, quando l'argomento principale era stato il rigore sbagliato da David - questa sera molto positivo - contro i salentini.

Ecco dunque le parole di Spalletti, intervenuto davanti alle telecamere di DAZN dopo il 90' della gara del Mapei Stadium.

  • SPALLETTI HA FRETTA

    "Dobbiamo fare in fretta a migliorare ancora” ha detto Spalletti a DAZN dopo la vittoria per 3-0 contro il Sassuolo. "Veniamo da due grandi prestazioni, ma dobbiamo ancora acchiappare ancora alcune cose" 

    "Quando si veste questa maglia bisogna andare sempre oltre, invece ci sono dei momenti in cui non si comprendono bene certe cose come i calci d’angolo che vanno sfruttati, abbiamo una squadra fortissima sui colpi di testa" 

    "Quello che ha fatto la differenza è comandare il gioco, perchè quando la recuperavano non avevano l’atteggiamento di poterti fare male"

  • TUTTI CON DAVID

    Dopo il goal di Jonathan David, che ha chiuso il match, la squadra e Spalletti sono andati ad esultare con lo stesso attaccante: 

    "C’era una presa di posizione da parte di tutti. Quando sei dentro è diverso che vederlo da fuori. Quando ti arrivano tutte quelle offese lì mi sarei sorpreso se la squadra non avesse fatto scudo. Lui ha fatto una grande prestazione ed era il momento di fargli sentire gli amici che ha dentro lo spogliatoio"

    David aveva sbagliato il rigore del vantaggio contro il Lecce, tirando un penalty decisamente deludente che aveva portat media e tifosi ad attaccarlo duramente.

