En-Nesyri non arriva? Spalletti vede oltre: "C'è anche McKennie oltre a David e Openda"

Non si può certo ragionare con i se e con i ma, non per questo non arrivano fuori di continuo. E così i tifosi della Juventus si domandano cosa sarebbe successo se Luciano Spalletti fosse arrivato prima e se a Cagliari non fosse arrivata una sconfitta a sorpresa. Se lo chiedono soprattutto dopo il netto 3-0 contro il vecchio Napoli del mister, che ha portato i bianconeri a -1 dai Campioni d'Italia, ma ancora a -10 dalla capolista Inter.
Lo Scudetto sembra diventato utopia dopo la sconfitta di Cagliari e la rimonta dell'Inter contro il Pisa, ma i bianconeri risultano essere comunque in piena lotta Champions e con un'eventuale prontezza nel rispondere a clamorose cadute in verticale dei nerazzurri di Chivu.
La vittoria contro il Napoli dimostra che i bianconeri possono vincere con chiunque e sanno rialzarsi velocemente, anche se con questa Inter capolista anche un minimo passo falso può essere letale per i più grandi sogni. Intanto, però, Spalletti si gode la convincente vittoria dello Stadiu, arrivata a pochi giorni da quella fondamentale ottenuta in Champions contro il Benfica.