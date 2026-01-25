En-Nesyri non arriva? Spalletti vede oltre: "C'è anche McKennie oltre a David e Openda"

En-Nesyri è saltato, ma David sta continuando ad acquisire consapevolezza:

"Jonathan è un calciatore forte, stasera ci ha fatto vedere anche questo fatto di reggere botta in un duello. Ha fatto un goal da attaccante vero, da attaccante di razza, ha conteso una palla lì dove il difensore è stato messo nelle condizioni o di fare fallo o di farlo calciare. Siamo felicissimi".

Nessun discorso su possibili nuovi acquisti, anche perchè Spalletti sembra indacare un altro attaccante già in rosa: McKennie.

"Un attaccante centrale perfetto, è uno dei più forti che c'è a giocare centravanti, perché lui si trova sempre dove c'è il pallone, lui lotta su tutti palloni, è forte di testa perché ha un jump impressionante, attacca la profondità come nessuno".

"Non gioca per farsi dire poverino, gioca per farsi dire bravo e per prendere risultati. Lui è uno di quelli che non va lì e dice Madonna mia, è andata male, sono stato sfortunato. Lui va lì e dice, ho fatto questo, perché prende delle decisioni e lui sarebbe un attaccante perfetto. Per cui non abbiamo solo David ma anche McKennie che fa un po' tutto e lo fa sempre bene".