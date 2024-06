Il ct dell'Italia ha parlato al termine della partita vinta contro la Bosnia: "Due-tre palle goal le abbiamo avute, ce le siamo preparate"

L'Italia tiene la porta inviolata anche nella seconda e ultima amichevole pre-Europeo, stavolta battendo la Bosnia dopo lo 0-0 contro la Turchia. La conclusione di Frattesi basta per il successo degli azzurri, pronti a partire alla volta della Germania per prendere parte al torneo continentale.

Piuttosto imprecisa e salvata in più occasioni da Donnarumma, l'Italia mantiene comunque nuovamente la porta inviolata dopo l'1-0 contro la Bosnia e si preparare ad aumentare i giri il 15 giugno, quando andrà in scena l'esordio contro l'Albania all'Europeo.

Per Spalletti buone risposte, ma non ottime, in attesa di capire come l'Italia scenderà in campo contro l'Albania, la Spagna e la Croazia, ovvero le prime prove nel girone dell'Europeo tedesco.