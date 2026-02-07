Spalletti sul rinnovo di Yildiz: "Giorno importante per il futuro della Juventus"

Archiviata l'amara sconfitta contro l'Atalanta, con conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, la Juventus si rituffa nel campionato.
I bianconeri, domenica sera, nel posticipo della ventiquattresima giornata affrontano la Lazio per mantenere il quarto posto appena conquistato. La squadra di Sarri, invece, è tornata al successo nell'ultimo turno contro il Genoa.
Di seguito le parole di Luciano Spalletti nella conferenza della vigilia, arricchiata dall'annuncio del rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030.