Spalletti sul rinnovo di Yildiz: "Giorno importante per il futuro della Juventus"

"Ci siamo vestiti così (in giacca e cravatta, ndr) perché è un giorno importante per il futuro della Juventus, significativo per quelle che sono le intenzioni di questo club ed è bellissimo pensare di avere Kenan in squadra più anni possibili.

"Cosa significa avere un leader di 20 anni? Dà prima di tutto forza a tutta la squadra, perché poi le valutazioni di questi campioni sono in funzione di quanto riescono a far brillare la squadra e influenzano nel renderla un collettivo, in questo modo si diventa tutti più forti".

"Lui ha questo strappo e uno contro uno fulminante che ti mette in grande vantaggio, quasi sempre salta il suo avversario: ha comportamento, finalizzazione, intuizione, estro, fantasia, è davvero tanta roba".

"Il fatto che sia molto giovane fa parte anche della cultura e della famiglia che ha: si vede che ha avuto un insegnamento pulito e solare, è sempre sorridente, scherza sempre con tutti. Saper stare con le persone e saperle capire è una qualità importantissima".