Spalletti prima di Juventus-Galatasaray: "Bremer convocato, abbiamo bisogno dei nostri tifosi"

La Juventus torna a respirare aria di Champions League. Dopo la sconfitta per 5-2 dell’andata contro il Galatasaray, la squadra bianconera prepara la rimonta e vuole alimentare il sogno degli ottavi di finale.
Dopo il k.o. in campionato contro il Como, la squadra ha beneficiato di una giornata libera per ricaricare energie fisiche e mentali. Un momento di pausa concesso da Spalletti per permettere al gruppo di “schiarirsi le idee” prima del primo vero crocevia della stagione.
Alla vigilia della sfida, il tecnico bianconero è intervenuto in conferenza stampa per presentare i temi della sfida e affrontare gli argomenti legati al match di ritorno e al momento poco brillante della sua squadra, reduce da tre sconfitte consecutive con un solo punto conquistato nelle ultime cinque tra campionato e Champions League.