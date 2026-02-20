Spalletti verso Juventus-Como: "Bremer non ci sarà, giusta la decisione del club di chiedere la grazia per la squalifica di Kalulu"

Juventus chiamata a ripartire dopo la goleada subita in Turchia sul campo del Galatasaray: per i bianconeri non c'è il tempo di piangersi addosso.
Locatelli e compagni tornano in campo sabato pomeriggio per ospitare il Como, in uno scontro diretto per l'Europa: i lariani saranno privi dello squalificato Nico Paz, assenza che comunque non intaccherà il tasso qualitativo di una rosa che ha dimostrato di essere all'altezza della situazione.
Di seguito le dichiarazioni di Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma all'Allianz Stadium.