Spalletti verso Juventus-Como: "Bremer non ci sarà, giusta la decisione del club di chiedere la grazia per la squalifica di Kalulu"

"Il Como è una squadra forte, che sa usare gli insegnamenti e il calcio che ha in mente il suo allenatore, molto forte e con grandi qualità da trasferire. Era lui l'esempio del giocatore completo, questo è quel che vuole trasferire alla sua squadra. Lo reputo un allenatore tra i più bravi che abbiamo, sono andato anche a vederlo lavorare mentre guidavo la Nazionale. Ora si sono messi a giocare col 3-4-2-1, Paz è un giocatore di qualità: quando calcia ha questa sassata che può ribaltare tutto. In primis, però, c'è un valore di squadra: hanno questo tranello che ti tira dentro nel doverli rincorrere. Le insidie ci sono, ma sono convinto che potremo riprendere in mano la situazione. Non siamo stati bravi a difendere il livello di gioco conquistato, dobbiamo normalizzare quel che ci è capitato. Vedo una squadra che ha un po' di 'bravo ragazzo"'ma anche tanta intelligenza, e io voglio appoggiarmi su questo secondo aspetto".