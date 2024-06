L'annuncio di Spalletti: "Gatti sarà tra i convocati per Euro 2024"

Spalletti certifica la permanenza di Gatti tra i convocati e svela: "Con la Turchia titolari Vicario, Di Lorenzo, Orsolini e Retegui".

Federico Gatti sarà tra i convocati per Euro 2024.

A certificare la presenza definitiva del difensore della Juventus tra i 26 che voleranno in Germania (già preallertato dopo i problemi di pubalgia di Acerbi e ora chiamato a causa della rottura del crociato di Scalvini), alla vigilia dell'amichevole Italia-Turchia è stato Luciano Spalletti.

Il ct azzurro, intervenuto in conferenza stampa a Coverciano, ha inoltre annunciato alcune scelte di formazione per il test di martedì a Bologna e mostrato ottimismo in vista del torneo in programma da metà giugno in terra tedesca.