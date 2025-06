Gli aggiornamenti in diretta testuale su Spagna-Italia Under 21, valida per la terza e ultima giornata del Girone A degli Europei di categoria.

L'Italia Under 21 si gioca il primo posto del Gruppo A. Nell'ultima giornata della fase a gironi degli Europei di categoria gli azzurrini di Nunziata affrontano la Spagna, già qualificata alla pari della nostra Nazionale ma a cui va conteso lo scettro di regina che stabilirà chi ai quarti affronterà la Germania e chi l'Inghilterra. Formazioni, risultato e aggiornamenti in diretta di Spagna-Italia Under 21, sono info disponibili nel live di GOAL. L'articolo prosegue qui sotto