Soule Roma Serie AGetty Images
Vittorio Rotondaro

Soulé recupera per Atalanta-Roma? Le condizioni dell'argentino dopo la contusione al ginocchio rimediata contro il Genoa

Le condizioni di Soulé, uscito anzitempo durante Roma-Genoa: le ultime sulla sua presenza in vista della trasferta sul campo dell'Atalanta.

Il 2025 della Roma si è chiuso con i tre punti conquistati grazie al 3-1 inferto al Genoa, risultato che ha certificato il primo posto nella classifica delle squadre con più punti all'attivo nell'anno solare.

La sfida dell'Olimpico è stata però anche caratterizzata dall'infortunio occorso a Matias Soulé, costretto a lasciare il terreno di gioco nel corso del secondo tempo.

Ma quali sono le condizioni dell'argentino? Ci sarà per la prima partita del 2026 che vedrà la Roma fare visita all'Atalanta? Le ultime.

  • L'INFORTUNIO DI SOULÉ

    Dopo aver messo la firma sull'1-0 con un tiro deviato in maniera fortunosa da Otoa, Soulé non è riuscito a proseguire l'incontro.

    Colpa di una contusione al ginocchio destro che ha indotto Gasperini a effettuare una sostituzione al minuto 57', quando El Shaarawy ha preso il posto dell'argentino.

  • COME STA SOULÉ: LE ULTIME

    L'iniziale timore dei tifosi giallorossi si è ben presto trasformato in serenità: mercoledì 31 dicembre, infatti, Soulé si è allenato regolarmente col resto del gruppo.

    Una notizia più che positiva, a pochi giorni dall'incrocio del cuore per Gasperini contro la 'sua' Atalanta, reduce dal k.o. bruciante rimediato alla 'New Balance Arena' al cospetto dell'Inter.

  • SOULÉ GIOCA ATALANTA-ROMA?

    Allarme completamente rientrato per quanto riguarda le condizioni di Soulé, di fatto a disposizione di Gasperini per la trasferta in terra bergamasca.

    L'ex Juventus farà regolarmente parte dell'undici titolare, nonostante i fisiologici dubbi emersi nelle scorse ore.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA ROMA CONTRO L'ATALANTA

    Assieme al connazionale Dybala, Soulé sarà uno dei due trequartisti a sostegno di Ferguson, rinfrancato dalla combo goal + assist di lunedì sera. In difesa spazio ancora per Ziolkowski, vista l'indisponibilità di Ndicka a causa della Coppa d'Africa.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini.

