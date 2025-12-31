Soulé recupera per Atalanta-Roma? Le condizioni dell'argentino dopo la contusione al ginocchio rimediata contro il Genoa

Il 2025 della Roma si è chiuso con i tre punti conquistati grazie al 3-1 inferto al Genoa, risultato che ha certificato il primo posto nella classifica delle squadre con più punti all'attivo nell'anno solare.
La sfida dell'Olimpico è stata però anche caratterizzata dall'infortunio occorso a Matias Soulé, costretto a lasciare il terreno di gioco nel corso del secondo tempo.
Ma quali sono le condizioni dell'argentino? Ci sarà per la prima partita del 2026 che vedrà la Roma fare visita all'Atalanta? Le ultime.