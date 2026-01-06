Soulé è convocato e in panchina? Perché non gioca Lecce-Roma e le sue condizioni

Matias Soulé non c'è. Questa è la grande novità della formazione della Roma, annunciata ufficialmente dal club giallorosso un'ora circa prima del calcio d'inizio della gara in casa del Lecce, in programma alle 18.

Nessuna scelta tecnica da parte di Gian Piero Gasperini, nessuna bocciatura dopo la prestazione poco felice di sabato in casa dell'Atalanta: si tratta di un infortunio, anche se all'apparenza non serio, rimediato dal trequartista argentino.

Soulé è convocato e in panchina al Via del Mare? Cos'ha l'ex giocatore della Juventus e le sue condizioni.