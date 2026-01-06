Pubblicità
Soulé RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Soulé è convocato e in panchina? Perché non gioca Lecce-Roma e le sue condizioni

C'è un'assenza che fa rumore nell'undici di partenza della Roma in casa del Lecce: quella di Matias Soulé, non al meglio. Come sta il trequartista argentino.

Matias Soulé non c'è. Questa è la grande novità della formazione della Roma, annunciata ufficialmente dal club giallorosso un'ora circa prima del calcio d'inizio della gara in casa del Lecce, in programma alle 18.

Nessuna scelta tecnica da parte di Gian Piero Gasperini, nessuna bocciatura dopo la prestazione poco felice di sabato in casa dell'Atalanta: si tratta di un infortunio, anche se all'apparenza non serio, rimediato dal trequartista argentino.

Soulé è convocato e in panchina al Via del Mare? Cos'ha l'ex giocatore della Juventus e le sue condizioni.

  • L'UNDICI TITOLARE DELLA ROMA

    Questo è l'undici di partenza scelto da Gasperini per la gara di Lecce:

    ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Pisilli, Koné, El Shaarawy; Cristante; Dybala, Ferguson. All. Gasperini

  • L'INFORTUNIO DI SOULÉ

    Soulé ha rimediato un problema muscolare nelle ore precedenti la trasferta di Lecce: nello specifico un affaticamento, che già aveva messo in serio dubbio la sua presenza dal primo minuto contro la squadra dell'ex Di Francesco.

    Per questo motivo l'ex bianconero non è stato schierato dall'inizio da Gasperini, che per ovviare alla sua assenza ha scelto di avanzare Cristante nelle vesti di trequartista alle spalle della coppia Dybala-Ferguson.

  • SOULÉ CONVOCATO E IN PANCHINA?

    La buona notizia per i tifosi della Roma è che Soulé è stato regolarmente convocato e partirà dalla panchina, con possibilità dunque di fare il proprio ingresso in campo a gara in corso, sempre che Gasperini lo ritenga opportuno.

    Questa è la panchina della Roma, in piena emergenza tra squalifiche e infortuni: Vasquez, Zelezny, Angeliño, Dovbyk, Tsimikas, Soule, Romano, Mirra, Lulli.

