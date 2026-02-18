SOS attacco per l'Atalanta dopo Dortmund: Scamacca "può fare di più", quanto mancano De Ketelaere e Raspadori

L'Atalanta si è sgonfiata tutto in un colpo. Non è solo il risultato di Dortmund contro il Borussia a preoccupare. Certo, anche e soprattutto quello. Ma è la fragilità di un attacco praticamente mai pungente un altro dei noccioli della questione.
Ha rivelato Marten De Roon dopo la gara che lo spogliatoio ha fatto un "patto per la rimonta" in vista della gara di ritorno. Tutto giusto, ma la musica dovrà cambiare. Specialmente nella metà campo in su, dove in occasione della gara del Signal-Iduna Park la Dea ha combinato pochissimo lungo tutti i 90 minuti.
Alla New Balance Arena, mercoledì prossimo, l'Atalanta dovrà segnare. Tanto. Almeno tre goal - senza subirne - per andare direttamente agli ottavi, due per portare il confronto ai supplementari. Si può fare davvero?