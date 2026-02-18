SOS attacco per l'Atalanta dopo Dortmund: Scamacca "può fare di più", quanto mancano De Ketelaere e Raspadori

Se il più pericoloso è Nicola Zalewski, che non è certo una punta e di base non sarebbe neppure un trequartista, significa che qualche problemino c'è. L'unico a spaventare seriamente la difesa del Borussia Dortmund, alla fine, è stato lui: lo ha fatto con un paio di incursioni da sinistra che nel primo tempo hanno creato i presupposti per il vantaggio, poi non concretizzatosi.

Zalewski, del resto, è particolarmente in forma. Non a caso si è conquistato il posto da titolare con Palladino, sia a sinistra a tutta fascia che sulla trequarti. Prima di Dortmund arrivava dalla splendida gemma in casa della Lazio, quel destro a giro a superare Provedel e a chiudere i conti dopo il vantaggio trovato da Ederson su rigore. E, in generale, aveva offerto prestazioni più che buone.

Il problema è tutto il resto. Ed è qui che Palladino dovrà trovare soluzioni in vista del ritorno. In un senso o nell'altro.