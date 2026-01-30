Goal.com
AS Roma v VfB Stuttgart - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7
Andrea Ajello

Sorteggio ottavi Europa League 2025/2026: quando, data, orario e la possibile avversaria di Roma e Bologna

La Roma è tra le squadre che aspetta i playoff per scoprire poi chi affronterà negli ottavi: tutto sul sorteggio degli ottavi, possibile derby italiano.

Dopo il sorteggio degli spareggi ci sarà poi quello degli ottavi di Europa League; ci sono già 8 squadre qualificate mentre le altre 8 usciranno appunto dai playoff. 

La Roma ha conquistato la qualificazione diretta agli ottavi arrivando ottava e 'passando' per differenza reti. Non ce l'ha fatta invece il Bologna che si giocherà i playoff contro il Brann.

L'obiettivo dei rossoblù è ovviamente raggiungere la Roma agli ottavi: ma quali sono le possibili avversarie delle due italiane? Tutte le informazioni sul sorteggio degli ottavi. 

  • DATA E ORARIO SORTEGGI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE

    Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League si terrà  come da tradizione a Nyon, nello stesso giorno in cui ci saranno i sorteggi anche degli ottavi di Champions, ovvero venerdì 27 febbraio.

    Il ritorno dei playoff è in programma giovedì 26 febbraio e quindi il sorteggio sarà immediato, il giorno dopo. 

    In quell'occasione, oltre agli ottavi di finale, verranno sorteggiati anche gli accoppiamenti dei quarti di finale e delle semifinali.

  • LE POSSIBILI AVVERSARIE DEL BOLOGNA AGLI OTTAVI

    Il Bologna prima di pensare agli ottavi dovrà superare il playoff in cui affronterà il Brann. Nell'eventualità che la squadra di Vincenzo Italiano riesca a qualificarsi al turno successivo, chi potrebbe incontrare? 

    Il tabellone prevede che in caso di successo, il Bologna giocherebbe negli ottavi contro una tra Friburgo e Roma. Possibile quindi derby italiano tra Italiano e Gasperini. 

  • LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA ROMA AGLI OTTAVI

    Con il pareggio contro il Panathinaikos nel finale, la Roma è riuscita a evitare di giocare i playoff accedendo agli ottavi direttamente. 

    I giallorossi negli ottavi incontreranno o la vincente tra Bologna e Brann o la vincente tra Dinamo Zagabria e Genk. Una di queste quattro sarà l'avversaria della Roma. 

  • DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE

    Il sorteggio degli ottavi di Europa League sarà visibile in tv e streaming. Il sorteggio verrà trasmesso verrà trasmesso da Sky Sport, Amazon Prime Video e i canali dell'UEFA.

    Su Sky il canale di riferimento è Sky Sport 24 (canale 200). L'UEFA trasmetterà il sorteggio su UEFA.tv ma anche sul proprio canale YouTube mentre per quanto riguarda Amazon Prime Video, si potrà vedere tramite app o sito sia su una smart tv che attraverso un qualsiasi dispositivo mobile.

