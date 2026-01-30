Sorteggio ottavi Europa League 2025/2026: quando, data, orario e la possibile avversaria di Roma e Bologna

Dopo il sorteggio degli spareggi ci sarà poi quello degli ottavi di Europa League; ci sono già 8 squadre qualificate mentre le altre 8 usciranno appunto dai playoff.
La Roma ha conquistato la qualificazione diretta agli ottavi arrivando ottava e 'passando' per differenza reti. Non ce l'ha fatta invece il Bologna che si giocherà i playoff contro il Brann.
L'obiettivo dei rossoblù è ovviamente raggiungere la Roma agli ottavi: ma quali sono le possibili avversarie delle due italiane? Tutte le informazioni sul sorteggio degli ottavi.