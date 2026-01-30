Sorteggio ottavi Europa League 2025/2026: quando, data, orario e la possibile avversaria di Roma e Bologna

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League si terrà come da tradizione a Nyon, nello stesso giorno in cui ci saranno i sorteggi anche degli ottavi di Champions, ovvero venerdì 27 febbraio.

Il ritorno dei playoff è in programma giovedì 26 febbraio e quindi il sorteggio sarà immediato, il giorno dopo.

In quell'occasione, oltre agli ottavi di finale, verranno sorteggiati anche gli accoppiamenti dei quarti di finale e delle semifinali.