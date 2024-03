Sorteggi Europa League quarti 2024: quando sono, data e orario

Dopo il termine degli ottavi di Europa League via al sorteggio per determinare tabellone e quarti: tutte le info sul nuovo evento di marzo.

Otto squadre per un sogno. Dopo gli ottavi di Europa League, le ultime formazioni rimaste si contenderanno in primavera la vittoria del torneo 2023-2024. Quarti, semifinale e dunque finale per determinare chi entrerà nell'albo d'oro dopo il successo del Siviglia un anno fa.

Con il sorteggio dei quarti non solo verrà definita la nuova fase del torneo di Europa League 2024, ma verrà creato anche il tabellone dello stesso: in questo modo le squadre ancora presenti potranno conoscere le eventuali sfidanti nel proseguo del torneo.

In questa pagina tutte le informazioni fondamentali sul sorteggio di Europa League 2023-2024.