Sorrento-Juve Stabia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Juve Stabia capolista sarà ospite del Sorrento: incrocio campano al Viviani, punti importanti in palio.

Derby campano al Viviani nella trentaduesima giornata del campionato di Serie C NOW.

La Juve Stabia capolista è attesa dal Sorrento di Vincenzo Maiuri. Le vespe sono reduci dal ko contro il Foggia, che ha accorciato a soli sei punti il vantaggio sul Benevento.

Periodo delicato anche per i costieri, in lotta per i playoff, ma senza vittoria nell’ultimo mese: tre pareggi e due ko nelle scorse cinque uscite.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.