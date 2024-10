Sorrento-Foggia dove vederla: Sky, NOW o Rai? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Serie C

Zona playoff cercasi al Viviani: sfida tutta rossonera fra Sorrento e Foggia, in palio punti pesanti per il decimo posto.

Si giocherà allo stadio Alfredo Viviani la sfida fra Sorrento e Foggia, valida per la giornata numero 11 del campionato di Serie C NOW.

Sarà, senza dubbio, un incrocio particolare per i tifosi pugliesi, che torneranno a Potenza a due settimane dal tragico incidente mortale per tre giovani tifosi foggiani, che erano di ritorno dalla trasferta coi rossoblu.

Sul campo, invece, l’attenzione sarà rivolta alla zona playoff: tre punti separano la squadra di Capuano da quella di Barilari, che occupa il decimo posto, l’ultimo utile per la post-season.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.