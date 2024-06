Sorpresa Austria: come Rangnick l'ha trasformata nella nazionale sensazione degli Europei

Arnautovic e compagni hanno chiuso il girone davanti a Francia e Olanda: il culmine di una ripartenza iniziata un anno e mezzo fa.

Il 22 maggio del 2022, Ralf Rangnick partecipava alla sua ultima conferenza post partita come manager ad interim del Manchester United. In sala stampa, al Selhurst Park di Londra dopo una sconfitta per 1-0 contro il Crystal Palace, c'erano un sacco di posti vuoti.

La mancanza di interesse era tale che che l'addetto stampa dello United era stato costretto a chiedere fi far silenzio ad alcuni tecnici, che chiacchieravano ad alta voce mentre sistemavano una telecamera per riprendere la successiva conferenza di Patrick Vieira, manager delle Eagles.

Rangnick era stato scelto per un ruolo di consulenza all'Old Trafford in seguito alla nomina di Erik ten Hag come successore permanente di Ole Gunnar Solskjaer, un incarico che avrebbe combinato con quello di ct dell'Austria.

Tuttavia, solo sette giorni dopo, il Manchester United annunciava l'addio del tedesco con un breve comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.