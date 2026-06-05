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Alexander Sorloth 2025GETTY
Matteo Occhiuto

Sorloth, Goretzka e Kim: una nuova spina dorsale per la Juve di Spalletti

Juventus
Serie A
Calciomercato

I bianconeri si muovono pesantemente sul mercato: il norvegese nome forte per l’attacco, dal Bayern possono arrivare sia il centrocampista che l’ex difensore del Napoli.

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La Juventus è fra i club più attivi sul calciomercato. Dopo il mancato accesso alla Champions, il club bianconero è pronto a rivoluzionare la propria rosa in vista della sessione estiva di calciomercato, spinto dalle precise richieste tattiche di Luciano Spalletti. L’addio di Vlahovic imporrà come priorità l’acquisto di una punta, ma la società piemontese si sta muovendo su diversi fronti, a caccia di profili che restituiscano la giusta caratura internazionale e una solidità strutturale a una squadra decisa a lottare per tornare grande.

I nomi emersi nelle ultime ore sono principalmente tre, uno per reparto.