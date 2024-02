Emil Audero, secondo portiere dell'Inter, giocherà titolare in campionato contro il Lecce: Sommer ha stretto i denti ma ora è costretto a fermarsi.

Emil Audero, a meno di sorprese, giocherà da titolare la partita el 26esimo turno. Il secondo portiere dell'Inter, infatti, è pronto a sostituire l'imprescindibile Sommer come titolare del team di Inzaghi nel 26esimo turno di Serie A contro il Lecce.

Per Audero una prima chance in Serie A dopo il passaggio estivo all'Inter, in virtù delle condizioni non ottimali del collega e titolare Sommer. Non al meglio già nella partita vinta contro l'Atletico, l'estremo difensore svizzero è pora pronto a riposare per la febbre accusata in questi giorni.

Considerando le tante gare ravvicinate e decisive, a cominciare dal big match contro l'Atalanta previsto mercoledì prossimo, l'Inter non rischerà Sommer e si affiderà ad Audero contro il Lecce, in una partita per provare ad allungare ulteriormente su Juventus e Milan.