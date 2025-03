Sommer o Martinez, chi sarà il portiere titolare dell'Inter contro l'Atalanta: la scelta di Inzaghi

Atalanta vs Inter

Martinez ha giocato contro il Monza, Sommer contro il Feyenoord: chi si sistemerà tra i pali dell'Inter nel big match contro l'Atalanta?

Dimarco non ci sarà, Lautaro Martinez sì, mentre non è ancora chiaro se Gian Piero Gasperini deciderà di utilizzare il tridente oppure no: queste sono le indicazioni nell'avvicinamento ad Atalanta-Inter, big match della gentinovesima giornata di Serie A.

E tra i pali dell'Inter chi giocherà? Domanda meno banale di quanto potrebbe sembrare in un primo momento, considerando come entrambi i portieri della rosa di Simone Inzaghi siano scesi in campo nell'ultima settimana.

Yann Sommer o Josep Martinez: il ballottaggio è questo. Anche se in realtà si tratta di un non ballottaggio, in quanto Inzaghi ha già deciso a chi affidarsi domenica sera al Gewiss Stadium.