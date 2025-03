Verso Atalanta-Inter, le probabili formazioni del big match: Dimarco, Lautaro Martinez, De Ketelaere, De Vrij, chi gioca e chi no

Gasperini e Inzaghi si preparano allo scontro diretto che può decidere parte della lotta Scudetto: chi recupera e le possibili scelte di formazione.

Meno due al big match che può valere un pezzo di Scudetto. Atalanta contro Inter, le due nerazzurre una di fronte all'altra: la squadra di Gasperini per operare l'aggancio, quella di Inzaghi per lasciare a piedi almeno una delle due avversarie dirette rimaste.

L'Inter si è salvata in corner col Monza, ha superato in scioltezza gli ottavi di Champions League, ha tre competizioni da gestire. L'Atalanta no, ha solo il campionato: un punto a suo favore, in questo senso.

Anche per questo le formazioni che scenderanno in campo domenica sera al Gewiss Stadium saranno tutte da valutare. Tra normali scelte tecniche dei due allenatori e qualche infortunio, sia da una parte che dall'altra, a ostacolarne le libere scelte.

Chi è in dubbio per Atalanta-Inter? Chi recupererà e chi invece dovrà guardarsi la partita dall'esterno, come un semplice tifoso? Il quadro generale in vista della gara.