Fiorentina-Cremonese, Solomon in campo tra fischi e applausi: così è stato accolto dopo le polemiche

Annunciato tra le polemiche, Manor Solomon è stato convocato per la partita Fiorentina-Cremonese e schierato nella ripresa. Centrocampista israeliano, puntato dalla dirigenza viola dopo averlo visto all'opera nelle partite di qualificazione al Mondiale 2026 contro l'Italia, il classe 1999 è stato accolto in maniera polarizzante dal popolo viola.

Il motivo? Ovviamente la sua nazionalità.

In passato Solomon aveva detto la sua sull'operato del suo governo e di Hamas, via social. Specialmente nel 2023, il giocatore israeliano aveva commentato l'invasione della Palestina da parte del governo Netanyahu, al pari di altri tragici momenti:

"Hamas non ha mai fatto nulla per i palestinesi, Israele ha il diritto di difendersi" scriveva sui social Solomon, ma anche "L’esplosione dell’ospedale di Gaza è senza dubbio colpa del lancio fallito di un razzo da parte del Jihad Islamico. Uccidono il loro stesso popolo e danno la colpa a Israele".

Quest'ultima dichiarazione era relativa alla distruzione di un ospedale in Palestina che aveva causato la morte di 500 persone, secondo Solomon ad opera di Hamas e non degli attacchi da parte dell'IDF, l'esercito israeliano che nel corso degli ultimi anni hanno causato oltre 67.000 morti.

Le dichiarazioni di Solomon avevano causato strascichi anche a metà 2025, quando il Villarreal aveva deciso di acquistarlo dal Tottenham: proteste da parte dei fans sui social, bandiere della palestina sfoggiate dagli avversari e sonori fischi.

