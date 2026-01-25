La solidità è la chiave del successo della Juventus: dall'arrivo di Spalletti solo 11 reti subite e ben nove clean sheet

Non è facile trovare un giocatore che stia nettamente rendendo al di sotto delle aspettative: forse l’unico è Cambiaso. Ma è fondamentale individuare chi, invece, permette a tutto il resto di funzionare al meglio.
Senza dimenticare le prestazioni sempre convincenti di Kalulu e Kelly, insostituibili in questa stagione, la chiave passa dal centro, dal cuore pulsante del campo, tra Bremer e il centro del centrocampo.
Se da una parte il brasiliano continua da anni a fare la differenza, rallentato solo da problemi fisici importanti, dall’altro Spalletti sta man mano “tagliando e lucidando” una coppia di centrocampo che inizia ad assumere la forma di un diamante.
Thuram e Locatelli stanno esprimendo la loro migliore versione dall’arrivo in bianconero: per il francese era solo questione di tempo, vista la ridotta continuità a disposizione, mentre per il capitano l’arrivo di Spalletti ha rappresentato una vera e propria svolta nella carriera.
Nonostante le incomprensioni ai tempi della Nazionale, il tecnico bianconero ha saputo mettere Locatelli al centro del suo gioco: l’ex Sassuolo rende finalmente al meglio, trasformando i fischi dell’Allianz Stadium in standing ovation.
Questi tre giocatori hanno un ruolo fondamentale nella manovra difensiva della squadra e, ad oggi, difficilmente si può immaginare la Juventus senza di loro.