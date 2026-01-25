La solidità è la chiave del successo della Juventus: dall'arrivo di Spalletti solo 11 reti subite e ben nove clean sheet

Spalletti, però, non è arrivato a Torino con il tocco magico di Re Mida: non poteva trasformare in oro una situazione già di per sé complicata.

Ci è voluto tempo, e nel mezzo è stato necessario toccare il punto più basso della sua gestione: la sconfitta al Maradona contro il Napoli.

Da quel momento, però, è arrivata la vera svolta: il passaggio definitivo alla difesa a quattro e una maggiore aggressività senza palla, che hanno permesso di pressare gli avversari più alti e ridurre quasi a zero le loro occasioni da goal.

Da quel ko al Maradona, la Juventus ha vinto sette gare tra tutte le competizioni senza subire reti, al pari del Barcellona e meglio di qualsiasi altra squadra a livello europeo.

La parentesi di Cagliari resta l’eccezione che conferma la regola: i bianconeri hanno dominato per 90 minuti, non hanno concesso nulla e hanno subito l’unica rete sul solo tiro in porta degli avversari.