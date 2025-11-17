Solbakken e il finale di Italia-Norvegia: "Ho chiesto scusa a Gattuso, ci sono state scene selvagge"

La Norvegia ha festeggiato sul terreno di gioco di San Siro e poi negli spogliatoi, e ne aveva ben donde: battendo l'Italia 4-1 in casa sua ha conquistato la qualificazione alla fase finale di un Mondiale dopo 28 anni d'assenza.
Quel che è accaduto nel finale della gara, sia dopo la rete del poker di Strand Larsen che al fischio finale dello spagnolo Hernandez Hernandez, non è però piaciuto a diversi azzurri. Ed è per questo che, in maniera molto signorile, il ct norvegese Stale Solbakken ha rivelato di aver chiesto scusa al collega Rino Gattuso.
"Scene selvagge", le ha definite Solbakken alla stampa norvegese. Nulla di così tragico, nessuna rissa da copertina, ma qualche momento di tensione sì, si è vissuto. Anche se tutto è stato risolto con una stretta di mano tra i due ct.