Solbakken Italia NorvegiaGetty Images
Stefano Silvestri

Solbakken e il finale di Italia-Norvegia: "Ho chiesto scusa a Gattuso, ci sono state scene selvagge"

Il ct norvegese confessa di essersi scusato col collega italiano per l'esultanza sfrenata dei propri giocatori: "Lui ha detto di aver capito benissimo".

La Norvegia ha festeggiato sul terreno di gioco di San Siro e poi negli spogliatoi, e ne aveva ben donde: battendo l'Italia 4-1 in casa sua ha conquistato la qualificazione alla fase finale di un Mondiale dopo 28 anni d'assenza.

Quel che è accaduto nel finale della gara, sia dopo la rete del poker di Strand Larsen che al fischio finale dello spagnolo Hernandez Hernandez, non è però piaciuto a diversi azzurri. Ed è per questo che, in maniera molto signorile, il ct norvegese Stale Solbakken ha rivelato di aver chiesto scusa al collega Rino Gattuso.

"Scene selvagge", le ha definite Solbakken alla stampa norvegese. Nulla di così tragico, nessuna rissa da copertina, ma qualche momento di tensione sì, si è vissuto. Anche se tutto è stato risolto con una stretta di mano tra i due ct.

  • L'EPISODIO

    Tutto è iniziato quando Strand Larsen è partito in contropiede, ben lanciato dal genoano Thorsby, ha fatto fuori Mancini rientrando sul sinistro e infine ha battuto imparabilmente Donnarumma per la quarta e ultima volta, rendendo ancor più pesante l'umiliazione per gli azzurri.

    A quel punto la panchina della Norvegia è esplosa. Le riserve si sono precipitate in campo per festeggiare assieme all'attaccante del Wolverhampton sotto il settore dei tifosi ospiti, nonostante la partita non fosse ancora finita. E poi si sono ripetute dopo il triplice fischio.

    Solbakken è invece rimasto in panchina dopo il 4-1, dando sfogo alla propria gioia e correndo a sua volta da giocatori e tifosi soltanto a partita finita. Ma si è sentito in dovere di scusarsi anche per il proprio comportamento.

  • "MI SONO SCATENATO UN PO' TROPPO"

    "Mi sono scatenato un po' troppo", ha detto Solbakken dopo la partita davanti alle telecamere e ai microfoni di TV2.

    E poi, quasi per giustificarsi: "Sono corso verso i tifosi dopo la partita, proprio perché ero l'unico a non averlo fatto quando abbiamo segnato l'ultimo goal".

  • Rino Gattuso Italy DESKTOPGetty

    "MI SONO SCUSATO CON GATTUSO"

    Solbakken, quindi, ha rivelato di aver parlato con Gattuso di quel che è accaduto nel finale della partita. E di avere chiesto scusa al commissario tecnico azzurro per aver esagerato, come i giocatori, nei festeggiamenti.

    "Abbiamo chiacchierato. Mi sono scusato con lui, è stato tutto un po' troppo selvaggio. Ci sono state scene selvagge".

  • LA REAZIONE DEL CT AZZURRO

    E Gattuso come l'ha presa? Essendo un uomo di calcio, trovandosi in questo mondo da decenni e avendo giocato ad altissimi livelli, il commissario tecnico azzurro ha accettato le scuse del collega.

    "Ha detto di aver capito benissimo, di aver già fatto la stessa cosa e di avere pieno rispetto per quello che abbiamo fatto", ha rivelato Solbakken.

    Tutto, insomma, si è risolto con un chiarimento e una stretta di mano tra i due allenatori. Uno dei quali si preparerà ora per i Mondiali, l'altro per gli spareggi. Cercando di emulare quanto fatto da Solbakken e dalla sua squadra.

