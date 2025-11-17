Solbakken e il finale di Italia-Norvegia: "Ho chiesto scusa a Gattuso, ci sono state scene selvagge"

Tutto è iniziato quando Strand Larsen è partito in contropiede, ben lanciato dal genoano Thorsby, ha fatto fuori Mancini rientrando sul sinistro e infine ha battuto imparabilmente Donnarumma per la quarta e ultima volta, rendendo ancor più pesante l'umiliazione per gli azzurri.

A quel punto la panchina della Norvegia è esplosa. Le riserve si sono precipitate in campo per festeggiare assieme all'attaccante del Wolverhampton sotto il settore dei tifosi ospiti, nonostante la partita non fosse ancora finita. E poi si sono ripetute dopo il triplice fischio.

Solbakken è invece rimasto in panchina dopo il 4-1, dando sfogo alla propria gioia e correndo a sua volta da giocatori e tifosi soltanto a partita finita. Ma si è sentito in dovere di scusarsi anche per il proprio comportamento.