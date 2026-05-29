Al SoFI Stadium si giocheranno otto partite del Mondiale: i lavoratori sono pronti a scioperare

Il SoFi Stadium, impianto di Inglewood (Los Angeles) che ospiterà ben otto partite dei Mondiali, potrebbe subire dei contraccolpi derivanti da un potenziale sciopero dei suoi dipendenti.
Il sindacato che rappresenta oltre 2.000 lavoratori dell'impianto, infatti, ha interrotto le trattative con i gestori dello stadio e potrebbe dare vita ad uno sciopero a pochi giorni dalla Coppa del Mondo, con le proteste che potrebbero così durare anche durante lo stesso torneo di scena negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.
Il precedente accordo di contrattazione tra il sindacato Unite Here Local 11 e il gestore dello stadio, la Legends Global, è scaduto. Nelle ultime settimane sono andate in scena diverse sessioni di negoziazione all'interno dello stesso SoFI, le quali non hanno però portato ad alcun accordo.
"Ritenevamo che l'azienda non prendesse abbastanza sul serio le nostre preoccupazioni e richieste" ha dichiarato Kurt Petersen, co-presidente del sindacato. "Martedì i lavoratori hanno comunicato la nostra intenzione di procedere con una votazione per lo sciopero, prevista per la prossima settimana in due giornate".