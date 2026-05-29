Al SoFI Stadium si giocheranno otto partite del Mondiale: i lavoratori sono pronti a scioperare

L'impianto di Los Angeles ospiterà la prima partita degli Stati Uniti contro il Paraguay, nonchè Iran-Nuova Zelanda, Svizzera-Bosnia, Belgio-Iran e un'altra gara degli USA, ovvero quella contro la Turchia di Montella.

Dopo la fase a gironi, inoltre, il SoFI vedrà al suo interno anche due partite dei sedicesimi e una dei quarti.

Nell'impianto lavorano due migliaia di persone, ragion per cui uno sciopero renderebbe impossibile la disputa delle partite.

"Il contratto è scaduto" ha raccontato Petersen, sempre a The Athletic, la parte sportiva del New York Times. "Quindi abbiamo la possibilità di fare quello che vogliamo, incluso lo sciopero".

"I lavoratori faticano ad arrivare a fine mese. La maggior parte dei nostri membri ha due lavori. Sono la spina dorsale del settore che renderà la FIFA prospera. La FIFA, nonostante i nostri tentativi di dialogare con loro, ha sostanzialmente ignorato le nostre richieste".

"Ci sarà molta pressione per garantire il successo delle partite. Ma per noi successo significa successo per tutti. Qualcuno deve alzarsi e dire: 'No, non è così che si dovrebbe organizzare la Coppa del Mondo'."

“I nostri membri, le persone che cucinano, spillano la birra e preparano le suite, sono quelli che hanno il coraggio di dire: ‘Basta. Pensiamo di meritare di più’. La gente crede che questi mega-eventi, come i Mondiali di calcio, non siano pensati per le persone comuni. Se a guidare la protesta saranno i lavoratori della ristorazione del SoFi, pensiamo che la gente ci sosterrà".

La FIFA, riporta The Athletic, non ha risposto alla richiesta di commento alla pari del comitato organizzatore locale dei Mondiali di calcio a Los Angeles, il quale dichiarato di non poter rilasciare commenti, nemmeno in merito alle possibili ripercussioni dello sciopero.