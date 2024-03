Vittorioso per 4-2 a San Siro, il Milan di Pioli è a Praga per provare a qualificarsi ai quarti di Europa League 2023/2024.

Chiusi gli ottavi di Champions League 2023/2024, il giovedì definirà anche il quadro delle qualificate ai quarti di Europa League e Conference.

Tra le squadre in lotta per un posto tra le migliori otto del proprio torneo c'è il Milan di Pioli, reduce dal 4-2 nella partita d'andata contro lo Slavia Praga.

Il Milan è ovviamente la favorita per passare il turno dopo il successo casalingo con due reti di scarto, ma sarà l'affollata Fortuna Arena di Praga a definire chi giocherà i quarti. Lo Slavia punta almeno al 2-0 per poter sperare in un passaggio del turno.