AC Milan v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Skorupski convocato per la Supercoppa Italiana: sarà titolare contro l'Inter? La scelta tra lui e Ravaglia

Il portiere polacco del Bologna ha recuperato dall'infortunio rimediato a novembre contro il Napoli: la situazione tra i pali di Italiano in vista della Supercoppa.

Lukasz Skorupski c'è: anche lui è stato inserito nell'elenco dei convocati del Bologna per la Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita.

Il portiere polacco si allenerà dunque agli ordini di Vincenzo Italiano a Riyadh, sede della Supercoppa, città in cui si disputerà la semifinale contro l'Inter e poi l'eventuale finale contro una tra Napoli e Milan.

Tutto ciò porta inevitabilmente a una domanda: Skorupski si riprenderà subito il posto da titolare tra i pali del Bologna o dovrà giocarsi il posto con Federico Ravaglia, colui che lo ha sostituito?

  • I CONVOCATI DEL BOLOGNA

    Questa è intanto la lista dei convocati del Bologna, diramata nella giornata di lunedì:

    • Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia, Skorupski.
    • Difensori: De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Tomasevic, Vitik, Zortea.
    • Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana.
    • Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.
  • SKORUPSKI SUBITO TITOLARE?

    In linea di massima, in attesa di capire come Skorupski si comporterà in allenamento nei giorni di vigilia di Bologna-Inter, il polacco sembra destinato a sedersi in panchina nella semifinale in programma venerdì sera.

    Il favorito per piazzarsi tra i pali rossoblù è ancora Ravaglia, che a sua volta aveva sostituito il giovanissimo Massimo Pessina - pure lui convocato per la Supercoppa - nella gara di novembre contro il Napoli, quella in cui il polacco si era fatto male. Quest'ultimo dovrebbe poter lottare seriamente per riprendersi il posto dopo il torneo, al rientro del Bologna in Italia.

    Il Corriere dello Sport in edicola oggi conferma questa sensazione: secondo il quotidiano, vedere Skorupski subito titolare in Bologna-Inter è "difficile, ma non impossibile".

  • DA QUANTO NON GIOCA SKORUPSKI

    L'ultima partita con Skorupski in campo è proprio Bologna-Napoli del 9 novembre, finita 2-0 per gli uomini di Italiano. In quell'occasione l'ex portiere della Roma ha dovuto abbandonare il campo già nel primo tempo, vittima di un infortunio muscolare.

    L'infortunio in questione è stato piuttosto serio, come hanno confermato gli esami a cui lo stesso Skorupski si è sottoposto nei giorni successivi: una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra.

    I tempi di recupero sono stati immediatamente stimati in un mese e mezzo circa, con rientro previsto per la seconda metà di dicembre: dunque, in pratica, sono stati rispettati.

  • COM'È ANDATO RAVAGLIA AL SUO POSTO

    Il vice di Skorupski, ovvero Federico Ravaglia, come detto non ha preso subito il posto del collega: contro il Napoli non c'era a causa di un infortunio a una caviglia, e dunque è toccato al baby Pessina esordire in Serie A, con tanto di porta inviolata al 90'.

    Ravaglia è così tornato in campo dopo la sosta di novembre, collezionando sette presenze di fila tra campionato, Coppa Italia e Europa League: la migliore di queste è quella sciorinata in casa della Lazio il 7 dicembre, gara in cui ha collezionato una serie di parate decisive per fissare il punteggio sull'1-1.

    Il portiere italiano del Bologna è reduce dalla sconfitta contro la Juventus di domenica sera, partita in cui però non ha avuto granché da rimproverarsi. Italiano ha fiducia in lui e dovrebbe confermarlo titolare anche contro l'Inter, in attesa del rientro a pieno regime di Skorupski.

