Skorupski convocato per la Supercoppa Italiana: sarà titolare contro l'Inter? La scelta tra lui e Ravaglia

Il vice di Skorupski, ovvero Federico Ravaglia, come detto non ha preso subito il posto del collega: contro il Napoli non c'era a causa di un infortunio a una caviglia, e dunque è toccato al baby Pessina esordire in Serie A, con tanto di porta inviolata al 90'.

Ravaglia è così tornato in campo dopo la sosta di novembre, collezionando sette presenze di fila tra campionato, Coppa Italia e Europa League: la migliore di queste è quella sciorinata in casa della Lazio il 7 dicembre, gara in cui ha collezionato una serie di parate decisive per fissare il punteggio sull'1-1.

Il portiere italiano del Bologna è reduce dalla sconfitta contro la Juventus di domenica sera, partita in cui però non ha avuto granché da rimproverarsi. Italiano ha fiducia in lui e dovrebbe confermarlo titolare anche contro l'Inter, in attesa del rientro a pieno regime di Skorupski.