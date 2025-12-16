Skorupski convocato per la Supercoppa Italiana: sarà titolare contro l'Inter? La scelta tra lui e Ravaglia

Lukasz Skorupski c'è: anche lui è stato inserito nell'elenco dei convocati del Bologna per la Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita.
Il portiere polacco si allenerà dunque agli ordini di Vincenzo Italiano a Riyadh, sede della Supercoppa, città in cui si disputerà la semifinale contro l'Inter e poi l'eventuale finale contro una tra Napoli e Milan.
Tutto ciò porta inevitabilmente a una domanda: Skorupski si riprenderà subito il posto da titolare tra i pali del Bologna o dovrà giocarsi il posto con Federico Ravaglia, colui che lo ha sostituito?